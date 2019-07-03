Vali, Gazi Coşkun Özyurga'yı evinde ziyaret etti
1 saat önce
Kütahya Valisi Ömer Toraman, 2016 yılında Hakkari'nin Derecik Yeşilova mevkisinde uzaktan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Gazi Coşkun Özyurga ile ailesini ziyaret etti.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
Valisi Ömer Toraman, 2016 yılında Hakkari
'nin Derecik Yeşilova
mevkisinde uzaktan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan Gazi Coşkun Özyurga ile ailesini ziyaret etti.
Vali Toraman ile eşi Neşe Toraman; Gazi Coşkun Özyurga, eşi Meral, kızı Ravza, annesi Emine ve Babası Murat Özyurga ile bir süre görüşüp istek ve arzularını dinledi. - KÜTAHYA
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