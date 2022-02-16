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Vali Gökmen Çiçek, AKÜ'de öğrenim gören misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Vali Gökmen Çiçek, AKÜ'de öğrenim gören misafir öğrencilerle buluştu

16.02.2022 16:17
Vali Gökmen Çiçek, AKÜ'de öğrenim gören misafir öğrencilerle buluştu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyon Eğitim Vakfı (AEV) iş birliğinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyon Eğitim Vakfı (AEV) iş birliğinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik tanışma ve kaynaşma etkinliği düzenlendi.

İl protokolünün de katıldığı AKÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, misafir öğrencileri kardeşleri olarak gördüklerini söyledi.

Kendisinin de bir dönem yurt dışında bulunduğunu belirten Çiçek, "Her gün ülkeme döneyim diye hayal ettim. Ama şimdi düşünüyorum keşke biraz daha değerlendirebilseydim. Buradaki günlerinizi iyi değerlendirin. Sizler misafir değilsiniz, buranın öz sahiplerisiniz, sizleri kardeşlerimiz olarak görüyoruz. En ufak bir sıkıntıya düşmenizi istemiyoruz." dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de misafir öğrencilerin AKÜ'de eğitim görmelerinin yanında eğitimlerini tamamlamalarının ardından ülkelerine döndükten sonra Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin tanıtım elçileri olacaklarını dile getirdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, ise AEV'in AKÜ'nün misafir öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiği etkinliklere her zaman destek olduğunu belirtti.

Bu birliktelikten bu destekten dolayı Afyon Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine ve Afyon Eğitim Vakfına destek veren herkese teşekkür eden Karakaş, şöyle devam etti:

"Dünyanın farklı coğrafyalarından buraya gelen yabancı öğrenci diye tanımladığımız ama biz üniversite olarak misafir öğrenci olarak nitelendirdiğimiz siz değerli öğrencilerle bir arada olmayı, zaman zaman bu tür etkinlikler gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. AKÜ TÖMER'de 250 civarında öğrenci Türkçe hazırlık eğitimi aldı. TÖMER'in oldukça dinamik bir yapısı var. Kurlar sonlandıkça yenileri başlatılıyor. Bunun yanında üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde programlarında öğretim gören bin 500'ün üzerinde misafir öğrenci var. Dolayısıyla 1700-1800 civarında misafir öğrenci var. Bu, dünyanın farklı ülkelerinden buraya eğitim almak için gelmiş olmalarının yanında üniversitelerin evrensellik misyonuna uygun, olarak hem kültürel çeşitliliğe hem kampüs hayatında hem de ilde kültürel çeşitliliğe çok önemli bir katkı diye düşünüyorum."

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gökmen Çiçek, TÖMER, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Gökmen Çiçek, AKÜ'de öğrenim gören misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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