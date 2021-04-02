Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi - Son Dakika

Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi

02.04.2021 16:35
Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde bulanan Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kooperatiflerinin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Gökmen Çiçek, bu kapsamda Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar'ın ilçelerinde bulanan Kadın Kültür Evleri ile Kadın Kooperatiflerinin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Gökmen Çiçek, bu kapsamda Bolvadin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek'e ilçe ziyaretlerinde eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu, Belediye, Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Dr. Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Kaymakamlar ve ilçe protokolü de eşlik etti.

İlk olarak Bolvadin Kemerkaya Köyü Muhtarlığını ziyaret eden Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, muhtar Osman Ödemiş'ten Kemerkaya Köyü hakkında bilgiler aldı. Vali Çiçek, muhtar Ödemiş'e Kemerkaya için bir talebi olup olmadığını sorarak talepleri dinledi. Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet Kemerkaya köyünde bulunan ve Bizanslılar döneminden günümüze ulaşan, içerisinde şapel ile mezar odalarının da bulunduğu Yedikapılar Manastırını inceleyerek, bölgenin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmaları değerlendirdiler.

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyetin bir sonraki ziyareti 2014 yılında yapılan, 3 Milyon metreküp su depolama kapasitesi ile 9 bin 29 dekar tarımsal arazinin modern sulama sistemi ile sulanmasını sağlayan Yedikapı Barajına oldu. Barajda incelemelerde bulunan Vali Çiçek, bakanlığı döneminde bu tür yatırımların şehrimize kazandırılmasını sağlayan eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

Boladin ilçesine geçen Vali Çiçek, burada ilk olarak kısa sürede bitirilerek hizmete açılması planlanan Bolvadin Kadın Kültür Evi'ni ziyaret etti. Vali Çiçek ve beraberindeki heyet, çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgiler aldı. Ardından Bolvadin Kadın Kooperatifi üretim atölyesini ziyaret eden Vali Çiçek ve protokol üyeleri, kadınların el emeği ile ürettiği hasır sepetler ve dekoratif ürünlerin üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Programları sonunda değerlendirmelerde bulunan ve kadın emeğinin önemine değinen Vali Gökmen Çiçek: "Kadın akademileri kurmak için çıktığımız yolda kadınlarımız hem eğitimin hem de kooperatiflerimizin devreye girmesiyle üretimin bir parçası oldular. Emekle, gayretle ve büyük bir fedakarlıkla birbirinden güzel işler ortaya çıkarıyorlar. Her bir kadın kooperatifimiz adeta bir fabrika gibi işliyor. Kadınlarımız her geçen gün sipariş sayısını artırıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor. Hep söylüyorum. Bu şehri kadınlarımız eliyle daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Onların hem Kadın Kültür Evleri'ne hem Kadın Kooperatiflerine böylesine sahip çıkmaları ve sahiplenmeleriyle inşallah kadınlarımızın yarınları daha aydınlık olacak. Kadın emeğinin her daim destekçisi olacağım" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi
Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi
Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi
Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi

Orman ve Su İşleri Bakanı, Milletvekili, Gökmen Çiçek, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Gökmen Çiçek Bolvadin ilçesinde Kadın Kültür Evini inceledi - Son Dakika


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