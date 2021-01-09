Vali Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetiyle Ayazini'yi inceledi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, beraberinde daire başkanları ve bakanlık yetkilileri ile Ayazini köyünde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Frig Vadisi bölgesinde devam eden restorasyon çalışmaları ve hayata geçirilen projelere ilişkin çalışmalar aralıksız devam ettiği bildirildi.

Vali Çiçek, Yazgı ve beraberindeki heyetin ilk ziyareti Ayazini köyüne oldu.

Devam eden Ayazini Çevre ve Medeniyet Köyü Projesi ile Ayazini Kırsal Turizm Köyü Projesi kapsamında sürdürülen çalışmaları inceleyen heyet, bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Çiçek ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları süren Yeni Müze Kompleksi'nde de incelemelerde bulunarak, projede gelinen aşamaya ilişkin bilgiler aldı.