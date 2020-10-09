Vali Gökmen Çiçek mahalle muhtarlarını dinledi - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, merkez mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda muhtarların istek ve şikayetlerini dinleyen Vali Çiçek'in, sorunların çözüm noktasında ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdiği bildirildi.

Çiçek, muhtarlığın her dönemde önemini koruduğunu, devletin vatandaşa uzanan eli olduğunu belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, "Hepimiz bir aileyiz. Sorunlarımızı da bir aile ortamındaymışız gibi çözmeliyiz. Sevgi ve saygıyı eksik etmeyelim. Sorunların bu şekilde daha doğru çözeceğimize inanıyorum. Elinden geldiğince sizlerin taleplerine çözüm bulmaya çalışacağım. Vatandaşlarımızın huzuru ve memnuniyeti her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Vali Çiçek, muhtarlara tek tek söz vererek, mahallelerine ilişkin istek ve şikayetleri dinledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.