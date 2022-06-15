Vali Gökmen Çiçek, şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Gökmen Çiçek, şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi

15.06.2022 17:30
Vali Gökmen Çiçek, şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Çiçek, devletin daima şehit yakını ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Şehit yakını ve gazilerin varlığından millet olarak güç aldıklarını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Sizin hakkınızı ödemeyiz. Eğer bize hakkınızı helal etmezseniz ne soluduğumuz hava ne içtiğimiz su hiçbiri helal olmaz. Sizlerle geçirdiğim her an kıymetli ve özel. Sizler başımızın tacısınız. Sizlerin varlığından güç alıyoruz. Bu vatanın gerçek sahipleri sizlersiniz. Sizlerin duaları arkamızda oldukça millet olarak giriştiğimiz hiçbir uğraşta başarısız olmayacağımıza inanıyorum. Allah sizin eksikliğinizi bize göstermesin. Bizleri size mahcup etmesin."

Konuşmanın ardından ailelerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Vali Çiçek, şehit ve gazi çocuklarıyla da ilgilendi.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

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Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gökmen Çiçek, şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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