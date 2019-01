Vali, Görme Engelliler İçin Kitap Okudu

Vali, görme engelliler için kitap okuduKÜTAHYA - Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, "Kitabımın Sesi Olur Musun?" projesiyle görme engellilerin sesi oldu.Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi tarafından hazırlanan "Kitabımın Sesi Olur Musun?" projesine destek olmak için Altınokta Körler Derneği'ni ziyaret etti.Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi Başkanı İsmail Barış, "Kitabımın Sesi Olur Musun?" projesi kapsamında Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuad Başgil 'in "Gençlerle Başbaşa" adlı eserinin seslendirileceğini söyledi."SESLİ KİTAP SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"Altınokta Körler Derneği üyeleriyle bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman sesli kitap sayısındaki artışın mutluluk verici olduğunu söyledi. Vali Dr. Ömer Toraman, "Sesli kitap sayısı her geçen gün artıyor. Artık öğrenmemek için bir mazeretimiz yok. Görme engelli kardeşlerimiz de arzu ettikleri kaynaklara ulaşabilecek durumdalar. Hiçbir şey yoksa sesli kitaplar var" diye konuştu.Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" adlı kitabının önemli bir eser olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "Kitabın bende çok büyük bir önemi var. Kitap sadece boş zamanlarda değil her zaman okuması gerekiyor. Kitap öğretmen gibidir. Sürekli yanımızda öğretmen olmayacağı için bir kitap bize öğretmen gibi öğretebilir. Bu eseri seslendirmekten dolayı da büyük mutluluk duyuyorum" dedi.Ziyaret, Vali Dr. Ömer Toraman'ın Ordinaryüs Profesör Doktor Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" adlı eserinden birkaç sayfayı seslendirmesiyle sona erdi.