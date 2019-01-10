Vali Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Gazetecilerle Buluştu

Bir otelde düzenlenen programda çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Vali Gül, basın mensuplarının şehrin hafızası olduğunu belirterek şehrin basın mensuplarının gözüyle tanındığını ve şehrin sorunlarına vakıf olunduğunu kaydetti.

Kentteki basın cemiyet ve derneklerini ziyaret ettiğini bildiren Vali Gül,basın camiasının sorunlarının bilindiği bu kapsamda yapılabilecekler noktasında öneri ve görüşlere açık olduğunu söyledi.

Programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Gül, Gaziantep'in asayiş olaylarında bir önceki seneye göre daha iyi olduğunu vurgulayarak olaylarda artışın değil düşüşün yaşandığını dile getirdi.

Vali Gül, "Gaziantep'in nüfusu 2 milyon. 2 milyon nüfuslu şehirlerin hepsinde görülebilecek suçlar Gaziantep'te de var. Türkiye'nin ya da dünyanın hiçbir yerinde suç işlenmiyor ve Gaziantep'te suç işleyen cezalandırılmıyor algısı da doğru değil. Suç işleyene, suça karışana gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Türkiye genelinde yüzde dört artış varken Gaziantep'te yüzde bir buçuk azalış var. Yine mala karşı işlenen suçlarda da hırsızlık ve benzeri yüzde yirmi beş civarında azalış meydana gelmiştir. 350 bekçiyle azalan suçlar yeni eklenen 200 bekçiyle de daha da azalacaktır. Okullarda ise emniyetten güvenlik görevlileri ve özel güvenlik görevlileri, polis merkezlerine entegre edilen kamera sistemleri mevcut, servis denetimleri yapılıyor ama bu şu anlama gelmiyor, uyuşturucu problemi polisiye tedbirlerle çözülecek. Dünyanın hiçbir yerinde uyuşturucu problemi polisiye tedbirlerle çözülmüyor, çözülemez. Herkesi üzerine düşeni yapacak, kendi evladına, kardeşine sahip çıkacak. Tabi bunun yanında gerekli altyapının da hazırlanması gerekiyor. Gençlerin spor yapacağı, sosyal kültürel faaliyetler içerisinde olacağı, manevi anlamda ihtiyaçlarının da karşılanacağı altyapının olması gerekiyor. Bunun için de çalışmalarımız başladı. Okullarımızda bugün itibari ile 464 okul spor kulübü kuruldu. On tane olan okul spor kulübümüz varken iki ayda 450'nin üzerine çıkardık. Hedefimiz okullarımızın tamamında olması. Lisanslı sporcu sayımız 400'den 12 bine çıktı 50 bine çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerin katılımcı olması için okul meclisleri kurulacak "dedi.

"Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor"

"Ben okuyorum, Gaziantep Okuyor" kitap okuma kampanyası kapsamında öğretmenlerin velileri ziyaret edeceğini söyleyen Vali Gül, iyi okulun olmadığını, iyi öğretmen, iyi veli ve iyi öğrencinin olduğunu vurguladı. Vali Gül, "İyi öğretmen olarak biz bu işe talibiz. Öğrencilerde de bu niyetin olması için onları motive etmek istiyoruz. Veliler de çocuklarına, okullara sahip çıktığında ciddi anlamda yol katedeceğiz"diye konuştu.

Uyuşturucu satanlar terörist muamelesi görecek

Uyuşturucuyla mücadelenin devlet politikası ve milletin asli meselesi olduğunu belirten Vali Gül, gençlerin çocukların boşlukta kalmaması, sosyalleşmesinin bu sorunun birinci çözümü olduğunu dile getirdi. Bunun yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kesin talimatı olduğunu ve uyuşturucu satanlara terörist muamelesi yapılacağı, bu konuda net ve kararlı bir duruşun sergilendiğini ifade etti.

Vali Gül, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma yapıyoruz. Buna katkı veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama bu sorun ortadan kalktı anlamına gelmiyor, bir kişi bile varsa bizim o bir kişiyi kurtarma anlamında kararlılığımız ve irademiz var" ifadelerini kullandı

Gaziantep eğitim ve sağlıkta da her geçen gün daha iyiye gidiyor…

Gaziantep'in eğitim ve sağlıkta her geçen gün daha da iyiye gittiğini vurgulayan Vali Gül, "2002-2003 eğitim-öğretim yılında okul/kurum sayısı 669 iken, bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1.337 olmuş. Bu süre zarfında okul/kurum sayılarında %99,85'lik bir artış sağlanmış. Yine öğrenci sayısı 319.707 öğretmen 9.903 iken, bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci 590.484, öğretmen 26.892 olmuş.Bu süre zarfında öğrenci sayılarında %84,69 öğretmen sayısında % 170 artış olmuş. Derslik sayısı 5.967 iken, bu rakam 2017-2018 eğitim öğretim yılında 19.610 olmuş. Bu süre zarfında derslik sayılarında %228,64'lük bir artış sağlanmış. Bunun içerisinde devam eden dört bin derslik dâhil değil. Onu da koyduğumuzda yaklaşık yüzde üç yüz derslik anlamında bir artış mevcuttur. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 32, genel ortaöğretimde 25, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise 24'tür. Buradan anlıyoruz ki Gaziantep'te eğitimde yatırım ve öğretmen anlamında olumlu anlamda bir iyiye gidiş var. Dünden daha iyiyiz" şeklinde konuştu.

100 tane daha hayırsevere ihtiyacımız var

2019 yılı içerisinde 100 tane okul yapmak istediklerini belirten Vali Gül, bunun için hayırseverlere ihtiyaç olunduğunu ve bu kapsamda hayırseverlere darphaneden basılacak özel altın madalya yapılacağını bildirdi.

Şehir Hastanesi 2020 yılında hizmete açılacak…

1875 yataklı, içinde 7 hastanenin bulunduğu Şehir Hastanesinin 2020'de hizmet vermeye başlayacağının altını çizen Vali Gül, sağlıkta da her geçen gün iyiye gidildiğini söyledi.

Açıklamasını istatistiki verilerle destekleyen Vali Gül, "Sağlıkta 2002'de yatak sayısı 2.090'mış, şu an 6.005 ve bunun 4.170 nitelikli yatak. İstasyon sayısı 6'dan 43'e, ambulans sayısı 6'dan 86'ya, taşınan vaka sayısı 4.756'den 142.353'e, uçak/helikopter taşınan vaka sayısı 313'e, 112 acil sağlık hizmetleri kırsal nüfusa ulaşım oranı ise % 40'dan % 96'ya çıkmış. Yine uzman hekim sayısı 499'dan 1.593'e, pratisyen hekim sayısı 519'dan 1.283'e, diş hekimi sayısı 142'den 360'a çıkmış. Bunun yanında 19 tane özel hastanemizin bulunması da ayrı bir zenginlik" şeklinde konuştu.

Özel sektörde güzel gelişmelerin yaşandığını anımsatan Vali Gül, 2002'de ilk 500'de Gaziantep orjinli 9 firmanın olduğunu ve bu sayının 2017'de 24'e çıktığını, ikinci 500'de ise 7 firma varken 2017'de bu sayının 33'e çıktığını dile getirdi.

Vali Gül, "Sonuç olarak bizim insanımız hizmetin en iyisine layık. Dolayısıyla en iyisi her zaman mümkün. Karamsarlık bulaşıcıdır. Pozitif bakmak lazım. Bu şehirde güzel işler oluyor, daha güzeli mümkün bunun için hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Programın ardından Vali Gül, gazetecileri tek tek uğurlayarak çiçek takdim etti.