Gaziantep, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de yer aldığı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında, sosyal yardımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını belirtti.

Vali Gül, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te 100 bin aileye 1000 liralık yardım yapılacak. Yardımı alanların dışında kalanlara Vefa Sosyal Destek Grubumuz gıda paketlerini ulaştıracak. Sayı çok fazla. Gaziantep'te 300 bine yakın aileden bahsediyoruz. Bunun için biraz sabredeceğiz. 20 günlük 30 günlük süreç içerisinde şartları tutan ve talep eden herkes bu yardımdan faydalanmış olacak. 1000 liralık yardım hak edenlere verilmiş olacak. Eksik kalanlar ise hem bizim hem belediyelerin imkanlarıyla tamamlanacak."