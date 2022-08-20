Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı (2) - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı (2)

20.08.2022 12:44
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı (2)

VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ?Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı.

VALİ GÜL: 15 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ

? Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana gelen kazada, 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TAG Otoyolu Gaziantep- Nizip Arası 20. km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır" dedi.


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Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül: '(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2... Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül: '(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2... Son Dakika: Gaziantep'te bir otobüs; itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarptı: 15 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Gaziantep'te bir otobüs; itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarptı: 15 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 15 ölü, 22 yaralı (2) - Son Dakika
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