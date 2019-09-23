Vali Gül, açılış dersinde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Erdoğan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve öğretim üyelerinin katıldığı açılış dersinde öğrencilere seslenen Gül, Gaziantep Üniversitesi'nde okumanın çok büyük bir şans olduğunu belirterek, burada verilen kaliteli eğitimin yanı sıra şehrin de ikinci bir Üniversite olduğunu söyledi. Vali Gül, konuşmasının devamında Gaziantep'te insani ilişkiler, ticari ilişkiler, sivil toplum kuruluşları faaliyetleri de size ikinci bir diploma olarak yansıyacak diye konuştu.

Gündemi Hem Siyasal Anlamda Hem De Ekonomik Anlamda Takip Edin

Öğrencilere gündemden uzak kalmamaları tavsiyesinde bulunan Gül, gündemi hem siyasal hem de ekonomik anlamda takip etmelerini belirterek, aynı zamanda sosyal yaşamın içerisinde olmalarını söyledi.

Gül şöyle devam etti:

"Son iki ayda merkez bankası faizleri 7.5 puana yakın indirdi, bu çok önemli. Normal şartlarda beklenti şuydu, faizlerin indiğinde dövizin yükseleceği yönündeydi. Ama döviz yükselmedi hatta zaman zaman düşüşe geçtiği de oldu. Aynı seviyede kaldığı düşünüldüğünde, bu hem uluslararası piyasaların hem de Türkiye'deki piyasaların aslında Türkiye'deki ekonomiye verdiği destek, güven anlamına geliyor. Belki altta bu tam anlamıyla hissedilmedi. Bankalar faizleri düşürecek, reel sektör bunu realize edecek. Bunun bir zamanı var, üç beş ay içerisinde konut satışları artacak, piyasalar canlanacak, daha çok istihdam olacak"

Gaziantep'in Türkiye'nin şanslı illerinden biri olduğunun altını çizen Gül, "Gaziantep'in ekonomik büyümesi Türkiye'nin 4.5 katı. Bu çok önemli bir rakam. Gaziantep'teki bu büyüme ivmesini bütün Türkiye'ye yansımasını arzuluyoruz. Bunun da temelde olabilmesi için ucuz sermayeye ihtiyaç var. İnsanların fabrikası var ama işletme sermayesi ucuz olacak ki, üretim, istihdam artsın. Aynı şekilde ihracat yapıyor, rekabet edebilmesi için ucuz krediye ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman faiz konusunda serzenişte bulunurken aslında temel sebebi bu. Yüzde 30-40 ile hiç kimsenin üretim yapma şansı yok. Faizlerin yüksek olduğu zamanlarda insanlar parasını bankada bekletiyor. Faizler 5'lere, 10'lara indiğinde alıyor, satıyor ya da yatırım yapıyor" şeklinde konuştu.

Vali Gül konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Başkanlık sisteminin de temel mantığın daha çabuk karar alınsın, çalışabilecek üst düzey personeller kamuda ya da dışarıdan seçme imkânı bulunabilsin, istikrar sağlansın. Avrupa'da şu anda seçimlerden sonra 8-10 ay gibi süre koalisyon görüşmeleri devam edilebiliyor, bizde ise başkanlık sistemine geçişle birlikte sandıkta kim kazanırsa onunla devam edilecek ve 5 yıllık bir iktidar oluyor. Sistemle birlikte piyasalara, siyasete güven veriyor. Vatandaş hesabını beş yıl sonraya göre yapıyor. Yerelde de çalışmaların hızlandığını görüyoruz" dedi.

GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün 2018 yılında ilk kez lisans öğrencisi aldığını, bu yıl ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alındığını belirtti.

Açılış dersi sonrasında GAÜN Merkezi Yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelen Gül, öğrencilerle sohbet ederek kampüs içerisindeki çarşıyı gezdi.