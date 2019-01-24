Vali Gül, "Arıtılan Suyun Tarımda Kullanılmasın İstiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Nizip Çayı-Samözü Deresi ve Hancağız Barajı Su Kalitesinin İyileştirilmesi Eylem Planı"nın ele alındığı çalıştay, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımları ile gerçekleştirildi.

Kentte çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığını ve kentin sorun çözme kabiliyetinin bulunduğunu aktaran Vali Gül, "Gaziantep gelişen sanayisi ve ekonomisi ile büyük bir ilerleme kaydetti. Fakat bu sanayileşme sonucunda büyüyen çevresel sorunlar ortaya çıkıyor. Bu gelişme yaşanmamış olsaydı biz bu sorunları konuşmamış olurduk. Ama iyi olan tarafı şu ki bu kentin problem çözme kabiliyeti var.Bu şehrin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok.Bu sorun da çözülecek" dedi.

Meselelerin doğru tespit edilmesinin önemine dikkat çeken Vali Gül,projenin Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren kısımlarının bulunduğunu belirterek hem bakanlıkların hem de büyükşehir belediyesinin problemleri çözmeyle ilgili çok büyük tecrübelerinin olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bu meseleyi çözmeyle ilgili ciddi bir irade ortaya koyduklarını bildiren Vali Gül; "Gaziantep'te bu sorunun masaya yatırılmış olması demek bu sorunu çözme iradesinin ortaya konulduğu anlamına gelir. Gerek Adalet Bakanımız gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız bu meseleyi çözmeyle ilgili ciddi bir irade ortaya koydular" şeklinde konuştu.

"OSB'nin, arıtmasıyla ilgili bir sıkıntı yok"

OSB'de arıtmayla ilgili bir sorunn olmadığını söyleyen Vali Gül;"Arıtılan suyun insan ve çevre sağlığına bir zararı yok. Ama Türkiye zenginleşiyor, Gaziantep zenginleşiyor, beklentiler yükseliyor. Bu arıtılan su ile tarım yapmak, suyu tarımda kullanmak istiyoruz. Arıtılan suyu baraja gidene kadar tarımda, hayvancılıkta, görsel olarak kullanılması ile ilgili kim ne yapacak bunu belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Gül, ayrıca bu tür projelere 530 milyon civarında hibe alındığını dile getirerek belediyelerin yatırım bütçesinden daha fazla olan bir rakamdan bahsedildiğini vurguladı.İyi projelere finansmanın mutlaka bulunacağını da aktaran Vali Gül,gerek genel bütçe gerek yerelde herkesin elini taşın altına koyarak kentin diğer meseleleri gibi bu meselenin de çözüme kavuşturulacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise meseleye daha çok yönlü bakıp daha doğru çözümler üretmek için mutlaka bütün tarafların bir araya gelerek meselenin bilim ışığında, doğru bir metedolojiyle, doğru bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Su ile ilgili yol haritasının önemine değinen Şahin, su yönetiminin petrol, maden, altın yönetimi kadar önemli olduğunu aktardı.

Çalıştaya, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü bürokratlarıyla çok sayıda bilim insanı katıldı.

Program sonrasında Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ile GASKİ çalışanları ve hizmet alan vatandaşlarla bir araya gelerek yakından ilgilendi.