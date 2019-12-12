Vali Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı Cerablus İlçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu.

Vali Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırdığı Cerablus İlçesini ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulundu.


Ziyareti kapsamında İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Vali Gül, yerel mecliste meclis başkanı ve üyeleri ile görüştü.


Cerablus sokaklarında bir süre dolaşan Gül, halkla selamlaşarak sohbet etti. Türkiye tarafından Cerablus'ta kurulan hastanede incelemelerde bulundu,ilçedeki okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerle bir araya geldi.


Cerablus ziyaretinin ardından Karkamış'ta yapımı devam eden 20 yataklı Karkamış Devlet Hastanesi ve 18 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nu gezen Gül, son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Hayırseverlere teşekkür


Gül, Karkamış ilçesi sonrası Nizip ilçesinde hayırseverler Mehmet Özcan ve Reşit Yılmaz'ı ziyaret ederek ilçeye yaptırdıkları aile sağlığı merkezleri için teşekkür etti.


Nizip'te esnafla da bir araya gelen Gül, istek ve önerileri dinleyerek esnaflara hayırlı bol kazançlar diledi.


Yine Nizip'te hayırsever tarafından yaptırılan Enes Bin Malik Camisinde vatandaşlarla sohbet eden Gül, Nizip Anadolu Lisesi'ni ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.


Gül'e ziyaretleri esnasında Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı eşlik etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Cerablus, Türkiye, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor

Son Dakika Haberleri
00:00 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
00:00 Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:00 Beşiktaş kuaförde silahla tehlikeli oyun: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
00:00 Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den "Hariri'nin kuracağı hükümette yer almayacakları" açıklaması - Son Dakika
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:01:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Gül, Cerablus'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]