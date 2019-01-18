Vali Gül Cerablus'u Ziyaret Etti

Gaziantep
Valisi Davut Gül, Nizip
ve Karkamış
ilçeleri ile Fırat
Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye
'nin Cerablus
kentini ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip ilçesindeki konteyner kentte incelemelerde bulunan Vali Gül, burada eğitim gören öğrencilerle de bir araya geldi.
Daha sonra Cerablus'a geçen Gül, yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim gördüğü Ahmet Selim
Molla İlköğretim Okulunu ziyaret etti.
Terör örgütü DEAŞ'ın cezaevi olarak kullandığı, terörden temizlenmesinin ardından ilim yuvası haline getirilen okulda, öğrencilere karnelerini dağıtan Gül, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Gül, burada yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin yoğun çabaları sonucu Cerablus'ta 30 bin öğrencinin eğitim hayatlarına devam ettiğini söyledi.
Buradaki insanlara el uzatmanın insani anlamda çok büyük bir görev olduğunu belirten Gül, "İnsani yönü kadar önemli olan diğer bir konu da Türkiye'nin burada terör örgütleri ile mücadele ederken kendi güvenliğini sağlıyor olmasıdır. Buranın terörden arındırılması bizim Türkiye'de güvenli olarak yaşamamızı sağlıyor" dedi.
Gül, Cerablus'ta güvenli bölge oluşturulması ile Türkiye'ye olan göçün de engellendiğini vurgulayarak, "Türkiye'den Suriye'ye dönmek isteyenlere eğitimli, sağlıklı, güvenlikli bir ortam oluştu. Olası bir göç hareketinde burası tampon bölge görevi görerek hem Türkiye'yi yeni göç dalgalarından kurtarmış oluyor hem kendi içerisinde memleketlerine dönmek isteyenlere güvenli bölge oluşturulmuş oluyor." ifadelerini kullandı.
Vali Davut Gül, Cerablus'ta öğrencilerin Türkçe de öğrendiğini dile getirerek, Türk kültürünü öğrenen bu öğrenciler sayesinde, gelecekte Suriye'de barış hakim olduktan sonra Türkiye'nin gücüne güç katacak insan altyapısının da oluşacağını anlattı.
Cerablus Yerel Meclisi, İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi (İYKM), adliye ve hastaneyi de ziyaret eden Gül, Karkamış kampı ve Soylu Üs Bölgesinde de incelemelerde bulundu.
Vali Gül'e temasları sırasında İYKM koordinatörleri Nizip Kaymakamı Kemal Şahin
ve Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin de eşlik etti.