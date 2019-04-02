Vali Gül, "Çocuklarımız Uygulamalı Derslerle Trafik Eğitimi Alıyor"

Vali Gül, burada yaptığı açıklamada çocukların park sayesinde uygulamalı derslerle trafik eğitimi aldığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının, 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesi ile hayata geçirilen ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile başlatılan kampanya kapsamında Şehit Nafi Kıvanç İlkokulu'nda Trafik Eğitim Parkı kuruldu.

Parkın açılışında konuşan Vali Gül, trafik kültürünün küçük yaşlarda öğretilmesinin önemine değinerek okulda eğitim gören öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı derslerle trafik kurallarını eğlenerek öğrendiklerini dile getirdi.

Vali Gül: "Bu yaştaki çocuklarımızda trafik bilincinin oluşması çok önemli. Artık velilerimizin çocuklarını okula getirmek, yolun karşısına geçirmek için gidip gelmesini gerektirebilecek bir durum olmaması gerekir. Önceden okullarımızda bizlere önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakarak geçmemiz öğretilirdi. Burada sorumluluk yayaya aitti. Yeni kanunda yapılan değişiklik çok açık ve net. Kavşaklarda, trafik lambasının olmadığı yaya geçitlerinde, aynı zamanda da trafik polisinin olmadığı yerlerde araçlar yaya geçidini ve yayayı gördüğü zaman yavaşlayacak. Yayanın geçmesini bekleyecekler, ardından da kendi yolculuklarına devam edecekler" dedi.

Okulda kurulan trafik eğitim parkıyla bu kuralları yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını bildiren Vali Gül, "Trafik Eğitim Parkı'nda önce teorik eğitim, ardından ışıklarda nasıl hareket edilir, karşıdan karşıya nasıl geçilir, yaya gördüğünde ne yapılmalı gibi trafik konularında uygulamalı eğitimler veriliyor" ifadelerini kullandı.

Açılış sonrasında Trafik Eğitim Parkı'nda minik öğrencilerin polisler eşliğinde gerçekleştirdiği uygulama çalışmasını izleyen Vali Gül, daha sonra öğrenci meclisi ve öğretmenlerle bir araya geldi.