Son Dakika Haberleri: Vali Gül Çocuklarla Boyama Yaptı

Vali Gül Çocuklarla Boyama Yaptı

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde yaptığı ziyaretlerde ana sınıfı öğrencileri ile sohbet edip, boyama yaptı.

Vali Gül Çocuklarla Boyama Yaptı, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde yaptığı ziyaretlerde ana sınıfı öğrencileri ile sohbet edip, boyama yaptı.

Nizip ilçesinde Nizip Anaokulu'nu ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, sınıfları tek tek dolaşarak çocuklarla sohbet etti. Onlarla aynı sıralara oturan Vali Gül, çocuklarla boyama yaptı. Çocukların sıkıntısı olup olmadığını soran Gül, daha sonra Salih İlhan Ortaokulu'na geçerek, okul kütüphanesinin açılışını yaptı. Kütüphaneyi gezen Gül, mobilyaları da yakından inceleyerek, kontrol etti. Öğretmenlerle de tanışarak toplantı yapan Vali Davut Gül, öğretmenlerin sorunlarını dinledi. Suriyelilerin kaldığı Nizip konteyner kenti de gezen Vali Gül, ilçe gezisini Zeugma antik kenti ile devam etti. Gül'ün ziyaret programında Engelliler Derneği, Halk Eğitim Merkezi, Kültür Merkezi de yer aldı.

Vali Gül'e programında Kaymakam Kemal Şahin, askeri ve sivil yetkililer de eşlik etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:02 Kaynak: İHA

Nizip, Davut Gül, Gaziantep, Güncel
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