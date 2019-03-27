Vali Gül Çocuklarla Kitap Okudu
33 dakika önce
Gaziantep'te 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Davut Gül, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu.
Gaziantep'te 55. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Davut Gül, öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu.
Gül, Kırkayak Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kitap okumanın önemine değinerek, "İsteğimiz şu, gündemimiz kitap olsun. Bugün saat 12.30-13.00 arası Gaziantep'teki tüm okullarda eş zamanlı olarak kitap okunacak. Biz de farkındalık yaratmak amacıyla bu parkta bir araya geldik. Umut ediyoruz ki Gaziantep daha çok kitabın alındığı ve okunduğu bir şehir olur." dedi.
Gül, etkinliğin ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA
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