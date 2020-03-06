Vali Gül'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesilleri geleceğe taşıyan kadınların, çocukları geleceğe hazırlayarak vatanına, bayrağına, milli ve manevi duygulara bağlı, ahlaklı bireyler yetiştirerek geleceği teminat altına aldığını belirtti.

Annelik gibi kutsal görevi layıkıyla yerine getiren, bilim, siyaset, eğitim, kültür, sanat ve iş dünyasında önemli başarılara imza atan kadınların geleceğin güvencesi olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Geçmişten bugüne fedakarlığı ve üretkenliği ile öne çıkan Türk kadınları, iş hayatından siyasete, sanattan spora birçok alanda uluslararası başarılara imza atmış ve atmaya devam etmektedir.

Huzurlu ve sağlıklı toplum için kadınlarımızın hak ettiği değeri görmesi ve sosyal yaşamda daha fazla söz sahibi olması büyük önem taşımaktadır. Bu bilincin oluşması ise toplumun tüm kesiminin ortak ve kararlı mücadelesi ile mümkündür.

Toplum hayatına katkı sunarken göstermiş oldukları fedakarlıklar için tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle şehit anneleri, şehit eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın ve Gaziantepli hanımlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."