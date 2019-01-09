Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den Aa Ziyaret

Vali Gül'den Aa Ziyaret

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gül, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cemil Orhan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'den, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA'nın Türk basını açısından önemine dikkati çeken Gül, muhabirlere çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Orhan Canbulatel, Anadolu Ajansı, Gaziantep, Güncel
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