Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den Esnafa Ziyaret

Vali Gül'den Esnafa Ziyaret

55 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Sanayi Sitesi ve Mavikent Konutları'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Gül'den Esnafa Ziyaret, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Sanayi Sitesi ve Mavikent Konutları'nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül ile Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gül, Şahinbey Sanayi Sitesi'nin şehir için önemli bir kazanç olduğunu belirtti.

Sanayi Sitesi'nin genişletilmesinin bölgedeki esnafa önemli katkılar sağladığını kaydeden Vali Gül, "Buraya yüzlerce dükkan yapılmış ve iş yeri sahiplerinin yüzleri gülüyor. Bu kentsel dönüşüm yapılırken vatandaşı dükkanından, evinden başka bir yere taşımak için, onların rızası alınmış. Bir memnuniyet ortaya çıkmış. Kentsel dönüşümü yapmak önemli ama bunu karşılıklı uzlaşma ve memnuniyet içerisinde çözmek daha büyük önem arz ediyor. Yapandan ve alandan Allah razı olsun. Şehir bir kimliğe kavuşuyor. Belediye Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretinin ardından bölgede yeni yapılan Mavikent Konutları'nda ikamet eden Yıldız ailesinin evine konuk olan Vali Gül ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, aileyle sohbet etti.

Gül, yeni konutların alım gücü düşük olan aileler için büyük kolaylık olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Mavikent, Şahinbey, Güncel
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