Vali Gül'den Gabed'e Ziyaret

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep'e atanan Vali Davut Gül iadei ziyaretlerine başladı. Vali Gül ve beraberindeki heyet Gaziantep Gazeteciler ve Basın Emekçileri Derneği'ni de ziyaret etti. Vali Davut Gül'ü GABED Genel Başkanı Salih Dayıoğlu ve yönetimi karşıladı. GABED Genel Başkanı Dayıoğlu Vali Gül'e ziyaretten dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyarette Gaziantep basınının sorunları ve son zamanlarda Suriyeli mülteciler ile ilgili sorunlar konuşuldu.

"BASINLA BİRARAYA GELECEĞİZ"

Gaziantep Valisi Davut Gül, basın mensuplarının sorunlarını da yakından takip ettiklerini ve gerekli çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi. Sorunları daha geniş bir zaman çerçevesinde konuşma gereği duyduğunu ifade eden Vali Gül, "Gaziantep'te sadece basınla ilgili değil sorunlar değil, birçok sorunla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda da basın mensuplarımızla bir araya gelerek sorunları geniş bir ortamda ve geniş bir zamanda konuşacağız" dedi.

"ZAFİYET SÖZ KUNUSU DEĞİLDİR"

Suriyeli mülteciler ile ilgili yaşanan sorunlara da değinen Gaziantep Valisi Davut Gül, duyarlı davranan basın mensuplarına ise teşekkür etti. Gazikent'te yaşanan olayla ilgili bir zafiyetin söz konusu olmadığını da dile getiren Vali Gül, "Şehrimizde birçok Suriyeli mülteci misafir etmekteyiz. Yaşanan bazı olaylar olmuştur. Fakat bu olaylarla ilgili gerekli tüm yasal süreç yapılmış ve cezai işlemler uygulanacaktır. Kesinlikle bir zafiyet söz konusu değildir. Siz değerli basın mensuplarımızda bu konuyla ilgili gerekli hassasiyeti gösteriyorsunuz. Bunun için duyarlı davranan basın mensuplarımıza teşekkür ederiz. Göstermeye devam edeceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DAYIOĞLU MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren GABED Genel Başkanı Salih Dayıoğlu, Gaziantep'in böyle valilerle daha da ileri vizyona sahip olacağını söyledi. Vali Davut Gül'ün halkın valisi olma yolunda kısa sürede büyük yol katettiğini de ifade eden Genel Başkan Dayıoğlu, "Gaziantep'e uzun bir zamanın ardından bir halk valisi geldi. Gaziantep'in sorunlarıyla yakından ilgili olması da Gaziantep için hayırlı bir durumdur. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ederiz" diye konuştu.