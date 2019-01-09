Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den İka'ya Ziyaret

Vali Gül'den İka'ya Ziyaret

19 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansını (İKA) ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gül'den İka'ya Ziyaret, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansını (İKA) ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Dr. Burhan Akyılmaz ve ajans personelleriyle bir araya gelen Gül, yeni dönem çalışmaları hakkında brifing aldı.

Gül, İKA'nın önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, Akyılmaz ve İKA çalışanlarına başarılar diledi.

Akyılmaz da bölgenin kalkınması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, potansiyeli ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktardı.

Özellikle sanayi işletmelerinin markalaşma, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Akyılmaz, teknolojik altyapılarının geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın arttırılması noktasında yeni destek mekanizmaları hayata geçireceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:14 Kaynak: AA

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