Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den İslahiye ilçesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Vali Gül'den İslahiye ilçesini ziyaret etti

Vali Gül'den İslahiye ilçesini ziyaret etti

19 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Gül'den İslahiye ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Gül, 61 yıl faaliyet gösteren ve kapatılan A-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu ile İslahiye- Nurdağı çevre yolu Leçe mevkisinde yapılan bin 500 kişilik ceza ve tevkif evinde incelemelerde bulundu.

İlçe Halk Kütüphanesini de ziyaret eden Gül, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Gül, daha sonra İslahiye Belediyesi tarafından açılan Mutfak Sanatları Merkezi'ni gezdi.

Vali Gül'e İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti.

Gaziantep, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayağa kalkmadan savunma yapan avukat için iki mahkeme karşı karşıya geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gözdağı: Teröristler verdiğimiz sürede gitmezse başlarını ezeriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk milletini tanımıyorlar ama tanıyacaklar Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:28:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den İslahiye ilçesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]