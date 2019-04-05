Vali Gül'den Kan Bağışı Çağrısı

Kentimizde yaşayanların eğitim, sağlık, çevre, doğa ve toplumsal sorunlarına çözüm üretme ve sanayi şehri olan Gaziantep'in sağlık sorunlarına duyarlı bir yaklaşımda bulunmak amacıyla başlatılan kampanyanın imza töreninde konuşan Vali Gül, "Şahinbey Belediyesi ile Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan protokol ile Şahinbey Belediyesi lojistik destek verecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak.Vatandaşlarımız kan vermeye teşvik edilecek" dedi.

Türk Kızılay'ının en dar günde başvurulan bir yer olduğunu aktaran Vali Gül, "Türk Kızılay'ı bizim milli kuruluşumuz. Hem en dar zamanımızda hem de rutin tedavi amaçlı kan ihtiyaçlarımızda Kızılay'a başvuruyoruz. Yine afet durumunda da ilk gideceğimiz yer Kızılay. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi kan vermeye davet ediyorum" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyasının yaklaşık on yıldır yapıldığını bildiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kampanyanın vatandaşların kan ihtiyacını karşılamaya ve vatandaşları kan vermeye teşvik etmeye yönelik bir uygulama olduğunu söyledi.

Tahmazoğlu, "Şu ana kadar 14 bin 402 ünite kan toplamış olduk. Bu yılda kampanyamızı 22 Nisan tarihinde yapacağız. Ramazan öncesi yapacağımız bu kampanya ile Ramazan ayı boyunca kan bağışı merkezine yapılan kan bağışı azaldığı için bu vesile ile ay boyunca kan merkezinin ihtiyacını karşılamış olacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında, Vali Gül, Belediye Başkanı Tahmazoğlu ve Kan Bağışı Merkezi Bölge Müdürü Halis Uzunkaya arasında protokol imzalandı.