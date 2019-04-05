Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den Kan Bağışı Çağrısı

Vali Gül'den Kan Bağışı Çağrısı

27 dakika önce

Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen "Kan Bağışı Kampanyası" protokol imza töreninde kan bağışında bulunmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Vali Gül'den Kan Bağışı Çağrısı, System.String[]

Kentimizde yaşayanların eğitim, sağlık, çevre, doğa ve toplumsal sorunlarına çözüm üretme ve sanayi şehri olan Gaziantep'in sağlık sorunlarına duyarlı bir yaklaşımda bulunmak amacıyla başlatılan kampanyanın imza töreninde konuşan Vali Gül, "Şahinbey Belediyesi ile Türk Kızılay'ı Gaziantep Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan protokol ile Şahinbey Belediyesi lojistik destek verecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak.Vatandaşlarımız kan vermeye teşvik edilecek" dedi.

Türk Kızılay'ının en dar günde başvurulan bir yer olduğunu aktaran Vali Gül, "Türk Kızılay'ı bizim milli kuruluşumuz. Hem en dar zamanımızda hem de rutin tedavi amaçlı kan ihtiyaçlarımızda Kızılay'a başvuruyoruz. Yine afet durumunda da ilk gideceğimiz yer Kızılay. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizi kan vermeye davet ediyorum" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kan bağışı kampanyasının yaklaşık on yıldır yapıldığını bildiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kampanyanın vatandaşların kan ihtiyacını karşılamaya ve vatandaşları kan vermeye teşvik etmeye yönelik bir uygulama olduğunu söyledi.

Tahmazoğlu, "Şu ana kadar 14 bin 402 ünite kan toplamış olduk. Bu yılda kampanyamızı 22 Nisan tarihinde yapacağız. Ramazan öncesi yapacağımız bu kampanya ile Ramazan ayı boyunca kan bağışı merkezine yapılan kan bağışı azaldığı için bu vesile ile ay boyunca kan merkezinin ihtiyacını karşılamış olacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında, Vali Gül, Belediye Başkanı Tahmazoğlu ve Kan Bağışı Merkezi Bölge Müdürü Halis Uzunkaya arasında protokol imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:05 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyasi Parti Bayraklarıyla Türk Bayrakları Çöpe Atıldı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Son Dakika! YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi A Haber'in Seçim Analisti Diye Ekrana Çıkardığı İsim, Kebapçı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den Kan Bağışı Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]