Vali Gül'den Kaymakam Şahin'e Başarı Belgesi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'e başarı belgesi verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'e başarı belgesi verdi.



Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, "Türk İdareciler Derneği Özel Hizmet Ödülü"ne layık görülen Şahin'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.



Valilikte düzenlenen törende Gül, Şahin'i başarısından dolayı tebrik etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı

Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi

773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Konserine Katıldı