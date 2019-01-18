Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den Kaymakam Şahin'e Başarı Belgesi

Vali Gül'den Kaymakam Şahin'e Başarı Belgesi

14 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'e başarı belgesi verdi.

Vali Gül'den Kaymakam Şahin'e Başarı Belgesi, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'e başarı belgesi verdi.

Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, "Türk İdareciler Derneği Özel Hizmet Ödülü"ne layık görülen Şahin'i başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilikte düzenlenen törende Gül, Şahin'i başarısından dolayı tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:34 Kaynak: AA

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel
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