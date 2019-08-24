Vali Gül'den, kentteki tarihi mağaralara ziyaret
13 dakika önce
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki tarihi mağaraları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:08 Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki tarihi mağaraları ziyaret etti.
Vali Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kurum müdürleri ile Kılınçoğlu ve Seyrantepe mahallelerinde bulunan mağaralarda incelemelerde bulundu.
Gül, Gaziantep'in altının üstünden daha kıymetli olduğunu, her köşesinde ayrı bir tarih yattığını belirtti.
Gözü dönmüş koca, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı Doğum yapan eşini bıçakladı Son dakika! Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı