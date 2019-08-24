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Vali Gül'den, kentteki tarihi mağaralara ziyaret

13 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki tarihi mağaraları ziyaret etti.

Vali Gül'den, kentteki tarihi mağaralara ziyaret, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki tarihi mağaraları ziyaret etti.

Vali Gül, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile kurum müdürleri ile Kılınçoğlu ve Seyrantepe mahallelerinde bulunan mağaralarda incelemelerde bulundu.

Gül, Gaziantep'in altının üstünden daha kıymetli olduğunu, her köşesinde ayrı bir tarih yattığını belirtti.

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:08 Kaynak: AA
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