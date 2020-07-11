Vali Gül'den Kovid-19'dan vefat eden polis memuru için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru için taziye mesajı yayınladı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Hüseyin Yılmaz'ın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polis memuruna Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Kovid-19 hastalığından vefat eden polis memurumuz Hüseyin Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Çok basit tedbir olan maske, mesafe ve temizlik kuralına uymadığımız müddetçe bu illetten kurtulma ihtimalimiz yok. Sana çok şey olabilir." ifadelerini kullandı.