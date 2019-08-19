Vali Gül'den Mehmet Görmez'e taziye ziyareti
1 saat önce
Gaziantep Valisi Davut Gül, dayısı vefat eden Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e taziye ziyaretinde bulundu.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:26 Kaynak: AA
Valisi Davut Gül, dayısı vefat eden Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez
'e taziye ziyaretinde bulundu. Nizip
ilçesine gelen Vali Gül, buradan taziyelerin kabul edildiği Çanakçı
Mahallesi'ne geçti. Mahalledeki taziye evini ziyaret eden Vali Gül, burada Görmez ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarete, İlçe Kaymakamı Kemal Şahin
, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman
ve diğer yetkililer eşlik etti.
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