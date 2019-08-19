Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den Mehmet Görmez'e taziye ziyareti
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Vali Gül'den Mehmet Görmez'e taziye ziyareti

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, dayısı vefat eden Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Gül'den Mehmet Görmez'e taziye ziyareti, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, dayısı vefat eden Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'e taziye ziyaretinde bulundu.
Nizip ilçesine gelen Vali Gül, buradan taziyelerin kabul edildiği Çanakçı Mahallesi'ne geçti. Mahalledeki taziye evini ziyaret eden Vali Gül, burada Görmez ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyarete, İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve diğer yetkililer eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Görmez, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:26 Kaynak: AA
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