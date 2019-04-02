Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den Miraç Kandili Mesajı

Vali Gül'den Miraç Kandili Mesajı

39 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gül'den Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Miraç Kandili'ne kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nin İslam aleminde Allah'a yükseliş ve arınma olarak kabul edildiğini kaydeden Gül, bu mübarek gecede beş vakit namazın farz kılındığını, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesinin verildiğini ve Bakara Suresi'nin son iki ayetinin indirildiğini aktardı.

Gül, "Bu nedenle bu gece, tüm Müslümanlar için rahmet ve lütuflarla dolu bir gecedir. Bu kutlu gecenin anlamına uygun olarak, birer izzet ve ikram fırsatı olan bu gecede insani ve dini vazifelerimizi layıkıyla yerine getirmeli ve hayatımızı bu manevi kazançlar üzerinde yoğunlaştırarak beslemeliyiz. Miraç Kandili'nin milletimizin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın yüksek değerlerle miracına, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, hemşehrilerimizin Miraç Kandili'ni kutluyorum." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:49 Kaynak: AA

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