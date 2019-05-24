Son Dakika Haberleri: Vali Gül'den okul spor kulüplerine ödül

Vali Gül'den okul spor kulüplerine ödül

5 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye okul spor kulüpleri arasında düzenlenen müsabakalarda derece yapan öğrencilere düzenlenen törenle ödüllerini verdi.

Vali Gül'den okul spor kulüplerine ödül, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye okul spor kulüpleri arasında düzenlenen müsabakalarda derece yapan öğrencilere düzenlenen törenle ödüllerini verdi.

Gaziantep Valisi Gül, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende okul spor kulüplerinin Gaziantep'te yaygınlaştırıldığını ve tüm Türkiye'ye örnek gösterildiğini söyledi.

Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Şube Müdürleri ve İlçe Spor Müdürü Osman Çitçi ile öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Vali Gül, "Spor Şehri Gaziantep'" projesinin önemine değindi.
Vali Gül, amaçlarının öğrencilerin akademik başarılarının yanında sportif anlamda da yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu dile getirerek, "Her bir öğrencimizin mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmesi ve mümkünse bunların içerisinde yüzde yirmilik kesimin lisanslı olarak spor yapmalarını istiyoruz. Tabi bunu yaparken de altyapının da güçlendirilmesi lazım. Hem kullanılacak malzemeler anlamında hem spor alanları hemde diğer fiziki eksiklikleri gidermek gerekiyor." dedi.
Konuşmaların ardından Vali Gül, İslahiye'deki öğretmenleri,öğrencileri, idarecileri tebrik ederek, müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:47 Kaynak: AA
Gaziantep, Güncel
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