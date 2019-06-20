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Vali Gül'den Şahinbey'e tam not

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketi'ni ve Aşevi'ni ziyaret etti.

Vali Gül'den Şahinbey'e tam not, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediyesi Sosyal Marketi'ni ve Aşevi'ni ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, dar gelirli vatandaşların gönüllerince alışveriş yaptığı sosyal marketi ve her gün binlerce kişinin sofrasına sıcak yemek götürmesini sağlayan aşevini, ziyaret ederek başkan yardımcıları Hüseyin Kılıç ve Sait Şahin'den bilgi aldı.

Vali Davut Gül ziyaretine öncelikli olarak sosyal marketten başlayarak vatandaşlara sunulan ürünleri inceledi. Dar gelirli vatandaşların gıdadan giyime her türlü ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde karşılandığı sosyal market ile ilgili bilgiler alan Vali Davut Gül, daha sonra her gün binlerce kişinin sofrasına sıcak yemek ulaştıran aşevini ziyaret etti.

Şahinbey aşevinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler dar gelirli vatandaşların sofralarını bereketlendirirken, sosyal marketten alış veriş yapan vatandaşlar ise giyimden gıdaya tüm ihtiyaçlarını normal bir marketten alış veriş yaparmış gibi karşılayabiliyorlar.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal market ve aşevi ziyareti sonrasında yapılan çalışmaları tebrik ederek emeği geçen herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel
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