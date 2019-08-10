Vali Gül'den şehitlik ve huzurevi ziyareti
1 saat önce
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve huzurevini ziyaret etti.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı
öncesi şehitlik ve huzurevini ziyaret etti. Sabah
saatlerinde Asri Mezarlık ve Yeşilkent
Şehitliklerine ziyaret gerçekleştiren Vali Gül, burada şehitler için dua ederek şehit aileleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Şehitlik ziyareti sonrası Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlılar ve çocuklarla bir araya gelen Gül, yaptığı konuşmada bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekiştiği günler olduğunu aktardı.
Bayramların maneviyatına uygun olarak olabildiğince ziyaret gerçekleştirmeye ve vatandaşların sohbetlerine ortak olmaya çalıştıklarını dile getiren Gül, nice güzel bayramlara birlikte ulaşmak temennisiyle herkesin bayramını kutladı.
Gül, ziyareti sırasında yaşlılarla yakından ilgilendi, çocuklara ise bir bayram geleneği olan bayram harçlığı dağıttı. - GAZİANTEP
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