Vali Gül'den "Uyuma" Tatbikatı

Gaziantep Valisi Davut Gül, katıldığı bir toplantıda gelen bir soru üzerine kendi cep telefonundan İçişleri Bakanlığı'nın "UYUMA" projesine mesaj göndererek anlık tatbikat yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, katıldığı bir toplantıda gelen bir soru üzerine kendi cep telefonundan İçişleri Bakanlığı'nın "UYUMA" projesine mesaj göndererek anlık tatbikat yaptı.



Gaziantep Kulübü Derneği'nin Alleben Toplantıları kapsamında düzenlenen "Gaziantep için Valimiz ile baş başa" programında uyuşturucu ile ilgili sorulan bir soru üzerine İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele için başlattığı "UYUMA" Projesinden bahseden Vali Gül, uygulamaya mesaj göndererek katılımcılardan "UYUMA" uygulamasının yaygınlaştırılması konusunda destek istedi.



"UYUMA" (Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulama) ile vatandaşların sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını doğrudan polise bildirebileceklerini aktaran Vali Gül, uygulamayı telefonlarınıza indirerek uyuşturucu satışı ve kullanımı ile ilgili herhangi bir olay gözleyen vatandaşlarımız bu uygulama ile bildirimlerini kısa sürede yapabilirler. Bildirimi yapanların sadece telefon numaraları görünüyor. Bu sayede konum belirleniyor. En yakın yerdeki polis ekipleri müdahale ediyor. Bildirim yapanın kimlik bilgileri kesinlikle gizli kalıyor" dedi.



UYUMA'ya giden bildirime karşılık anında olay yerine gelen polis ekiplerine teşekkür eden Vali Gül, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ne zaman aranırsa, nerede bir yerde ihbar varsa mutlaka müdahalede bulunurlar" ifadelerini kullandı.



Uyuşturucu ile mücadelenin devlet politikası olduğuna da değinen Vali Gül, "Bir kişi bile bağımlıysa bununla mücadele etmek bizim asli görevimizdir. Bu anlamda bir kişinin dahi heba edilmesine asla müsaade etmeyiz" diye konuştu.



Hayata geçirilen proje ile uyuşturucuya karşı verilen mücadelede teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaş duyarlılığını, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle uzun soluklu, kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturularak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor. - GAZİANTEP

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