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GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: "Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum" - Son Dakika

GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: "Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum"

30.11.2021 16:10

Gaziantep'te bebeğini darbeden baba tutuklandı.

Gaziantep'te bebeğini darbeden baba tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında kentte çekildiği anlaşılan, bir babanın bebeğini darbettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Kasım'da emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, AA muhabirine, bebeğin gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kendilerine sevkli olarak kafa travması şikayetiyle geldiğini söyledi.

Beyin kanaması tespit edilmesi üzerine bebeğin yoğun bakım takibi için hastanelerine getirildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

Bebek ve anne için tedbir kararı alınacak

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur bebek ve anne için tedbir kararlarının alınacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir aylık bebeğin darbedilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci adli görüşme odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

Vali Gül ve beraberindekiler yetkililerden bilgi aldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamları, bebeğin tedavi gördüğü hastanede, çocuğun sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bebeğimizi hastanede ziyaret ettik. Çok şükür tedavisi olumlu devam ediyor. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı şiddeti uygulayan 'baba' tutuklandı. Bundan sonraki süreci bütün yönleriyle ailemizle birlikte takip edeceğiz. İnsanlık dışı görüntülerin yayılmasına aracı olmayalım lütfen." ifadelerini kullandı.

"Bunun gibiler içeriden çıkmasın"

Anne Semra Göç'ün babası Mustafa Uçar, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, damadının cezaevinden çıkmasını istemediğini belirterek, "Başkaları da böyle çekmesin. Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Başka da bir diyecek sözüm yok, uzun bir ceza alsın istiyorum." dedi.

Damadının kızına daha önce de şiddet uyguladığını aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Kızım şüphelenmiş çekmiş, iyi etmiş. Kızım, bebeğin yüzünde morarmalar görmüş ben de 'kızım o zaman fotoğrafını çek, gizlice videoya çek, bunu yakalayayım' dedim. O da çekti, kızım konuşacak durumda değil çocuğu da iç kanama geçiriyor. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Yaklaşık 1 yıl 3 aydır evlilerdi. Daha önce mahkemelikti bunlar, büyükler araya girdi, bende çocuğumun yuvasının bozulmaması için 'birleşsinler' dedim. Son dönemlerde avukata 'dosyayı kapatmayın' dedim. Ondan sonra biraz şüphelendik, kızım da şüphelenmiş. Kızıma telefon verdim, 'çek' dedim. Kızıma cep telefonu almıyordu belki çeker diye. Ben de cep telefonu verdim kızıma gizlice onu çekmiş. Çektiği gün telefonu kızımdan aldım. Annesi görmüş, konuşamamış, 'baba gel beni al' dedi. Ben de can güvenliği olmadığı için gittim çocuğumu aldım geldim. Sonra çocuğun gözünde bir morarma vardı 'buna darp raporu alalım' dediler, çocuk hastanesinden darp raporu aldık. Rapor için gittik ama bebek iç kanama geçiriyormuş."

GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum
GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum

Alparslan Türkeş, Yunus Göç, Gaziantep, Simurg, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Dede Mustafa Uçar: 'Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza alsın istiyorum' - Son Dakika


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