Vali Gül Eczacılar Odasını Ziyaret Etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, nöbetçi eczanelerde yaşanan bölgesel sıkıntıların giderileceğini kaydetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, nöbetçi eczanelerde yaşanan bölgesel sıkıntıların giderileceğini kaydetti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Gaziantep Eczacılar Odasını ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirci ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Gül, nöbetçi eczaneler konusunda yaşanan sıkıntılar için çözüm üretilmesi noktasında eczacılarla görüş alışverişinde bulundu.



Ziyarette nöbetçi eczane sayılarının arttırılması gerektiğine dikkat çeken Vali Gül, "Vatandaşlarımız gece kapımıza gelip bizden hizmet bekliyorsa, bu acil servisler için de nöbetçi eczaneler için de geçerli, gereken hizmetin en kısa sürede verilmesi gerekiyor. Bölgesel olarak yoğunluğa göre eczane sayılarını arttırmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Millet İttifakı'ndan ve HDP'den Umduğunu Alamayan Celal Doğan, DSP'den Aday Olacak

Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı

Moussa Sow Yeni Takımıyla İlk Antrenmanına Çıktı

Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Katili, Cinayet Günü Ağlayarak Yardım İsteyen Baba Çıktı