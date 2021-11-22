VALİ GÜL: EĞİTİM YATIRIMLARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR - Son Dakika

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, katıldığı okul açılış töreninde, yerel yönetimler ve hayırseverlerin desteği ile okul yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Kentte bir hayırsever tarafından yapımı tamamlanan 32 derslikli Mustafa Ateşsönmez İlk ve Ortaokulu'nun açılış töreni düzenlendi. Törene; Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'te eğitim ile ilgili ciddi yatırımlar olduğunu söyleyerek, hem merkezi hükümetin hem de yerelde hayırsever destekleri ile kentte okul yatırımlarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Vali Gül, Gaziantep'in birlikte iş yapma kültüründen dolayı eğitim alanında önemli eserler yapıldığını ifade ederek, "Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Gaziantep hayırseverleriyle üreteniyle çalışanıyla hepsi aynı yöne doğru kürek çeken bir şehir. Belki de diğer şehirlerden farklı olmamızın sebebi bu. Burada oturan her birinin farklı zamanlarda hayır adına farklı işler yapıldığını görüyorum biliyorum. Artık finale doğru yaklaşıyoruz. 3 Aralık günü Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle hayırseverlerimize 100'üncü yılda hayırsever 100 kişiye özel bastırdığımız madalyonlarımızı vereceğiz. El ele vererek sorunlarımızı çözeceğiz. Bu yapılan okullar her şeyi çözmüyor ama çok şeyi çözüyor. Bir yanda merkezi hükümetin okul yatırımları, bir yandan yerel yönetimlerin verdiği destekler, diğer yandan hayırseverlerimizin destekleriyle eğitim yatırımları tüm hızıyla sürüyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Gaziantep daha da güzelleşiyor" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, okulun çok önemli bir çalışma olduğunu belirterek, yeni neslin iyi yetişmesi için bu tür yatırımların bütçesine bakılmadan bu işi yapmaktan sorumlu olduklarını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimde ilk verdiğim talimat eğitim ordumuz olan öğretmenlerimizin emrindeyiz dedim. Öğrencilerimizin iyi yetişmesi için bu işin bütçesine parasına puluna bakmadan bu işi yapmaktan sorumluyuz dedik. Birlikten güç doğuyor. Aslında modelimiz bu model. 100'üncü yılda 100 hayırseverimizle 100 eserimizi buluşturuyoruz. İstedik ki bunu Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir lansmana dönüştürelim. Valimizle gerekli görüşmeleri yaptık. 3 Aralıkta hayırseverlerimizle birlikte Haliç'te Cumhurbaşkanımızla buluşacağız. Cumhurbaşkanımız bu modelimizi tüm Türkiye'ye örnek model olarak gösterecek" diye konuştu.

Vali Gül ve beraberindekiler konuşmaların ardından açılışı yapılan okuldaki öğrencileri ziyaret etti.