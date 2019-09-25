Vali Gül burada yaptığı konuşmada 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü yürüyüşünde 100 bin lisanslı sporcu ile yürümeyi hedeflediklerini kaydetti.

Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çok sayıda eğitimcinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda daha önce sorunlar noktasında iletilen tesis ve malzeme konularındaki eksikliğin birçoğunun giderildiğinin altını çizen Gül, "Gaziantep'te Cumhuriyet tarihinin tesisleşme anlamında en büyük tesislerinin protokolünü imzaladık. 42 spor salonu, 13 tane havuz, 200 okul bahçesinde basketbol ve voleybol sahası, Kalyon Stadyumu altında birçok spor dalında kullanılmak üzere 6 tane salon yapıldı. Bunların bir kısmı bitti bir kısmı ise yaklaşık iki aylık bir süreçte tamamlanacak.Bu tesisler ile amacımız öğrencilerin mahalle ölçeğinde olabildiğince yürüyerek gidilebilecek mesafede kullanabilecekleri tesisler oluşturmaktı.Tesis sorunumuz ortadan kalktı.Belediyelerimizle imzalanan protokol neticesinde talep edilen tüm malzemeler temin edildi" dedi.

Okul spor kulüplerini geçici değil sonuna kadar devam edecek bir proje olduğunun altını çizen Gül, "Okul spor kulüplerinde 50 lisanslı sporcuya ulaşanlara daha önce bildirilen 3 bin lira destek kulüp hesaplarına bugün yarın yatacak. 100 bin lisanslı sporcuya ulaşmamız lazım. Halk oyunlarından satranca, oryatiringe kadar 50'ye yakın spor dalı var. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor dallarında çocuğun ruhen bedenen kendisine uygun olan spor dallarına yönlendirmemiz gerekiyor.25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunda 100 bin lisanslı sporcu ile farkındalık oluşturmak, tüm Türkiye'ye güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Bunu hep birlikte başarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise gençlik ve spor alanında belediye olarak yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi vererek her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

Talep ve önerilerin alınması ile devam eden toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.