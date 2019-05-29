Son Dakika Haberleri: Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı

2 saat önce

Şahinbey Belediyesi tarafından her gün 5 bin kişilik iftar yemeğinin verildiği Şıh Meydanı'nda Gazinatep Valisi Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı.

Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı, System.String[]
Şahinbey Belediyesi tarafından her gün 5 bin kişilik iftar yemeğinin verildiği Şıh Meydanı'nda Gazinatep Valisi Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı.

Şahinbey Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak hazırlanan iftar sofrası bu yıl yine Şıh Meydanı'nda kuruldu. Ramazan'ın ilk gününde bu yana her gün yaklaşık 5 bin kişinin iftarını açtığı meydanda Vali Davut Gül, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlarla birlikte iftarlarını açtı.

Gönülleri Doyuran Sofra

Vali Davut Gül, Ramazan Ayı'nın maneviyatının Şıh Meydanı'nda çok güzel bir şekilde yaşatıldığını belirterek, "Bu tarihi alanda bir arada iftar yapmak çok güzel bir duygu. Birlikte yaptığımız iftar midemizden çok gönlümüzü doyuruyor. Bu ortamı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her gün binlerce vatandaşın burada iftarını açtığını belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın her günü Şıh Meydanı'nda her gün binlerce vatandaşımız ile birlikte iftar açıyoruz. Ramazan Ayı'nın maneviyatı ile birlikte birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Sayın Valimiz Davut Gül ve Tugay Komutanımız Tuğgeneral Şefik Atak'ta ve vatandaşlarımızla birlikte gönül soframızda iftarımızı açtık. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06 Kaynak: İHA
Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATM'ye balta ile saldıran öfkeli adam üzerine tek satırlık not bıraktı Peygamber ocağında iftar Servis şoförü, kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada Eşref Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp! Vatandaşlar ünlülerle selfie yapmak istediler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 17:16:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]