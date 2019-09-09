Vali Gül İle Başkan Fadıloğlu, kendi elleriyle aşure ikram etti

Şehitkamil Belediyesi, 'Aşure Günü' olarak bilinen Muharrem ayının 10. günü dolayısıyla aşure ikramına başladı. Geleneksel hale dönüştürülen aşure dağıtımlarına bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda başlandı. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aşure kazanının başına geçerek kendi elleriyle vatandaşa aşure ikram ettiler. Aşure dağıtımı yapılan noktada uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, ikram edilen aşureyi afiyetle tüketti. Aşure dağıtımının memnuniyet verici olduğunu dile getiren vatandaşlar, ikram dolayısıyla Vali Gül ile Başkan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

FARKLILIKLARIMIZ BİZİM ZENGİNLİKLERİMİZDİR

Aşure dağıtım etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Bunu aşurede de görüyoruz. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Muharrem Ayı mübarek olsun. Şehitkamil Belediyemiz hem burada hem de şehrimizin çeşitli yerlerinde bu hafta boyunca bunu devam ettirecek. Ben, hazırlayandan servis edene kadar ve Belediye Başkanımıza kadar emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyorum. Allah, hayırlı ve mübarek etsin" şeklinde konuştu.

ALLAH, BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM ETSİN

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Muharrem ayında vatandaşlarımızla birlikte Muharrem ayının bereketinden, feyzinden faydalanabilmek adına 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda aşure dağıtımı yapıyoruz. Bildiğiniz üzere aşurenin içerisinde 40 çeşit ürün var. Biz de Türkiye'de Türk toplumu olarak yaşarken, her türlü etnik kökenden bulunan vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya gayret gösteriyoruz. Bir potada cem olabilecek şekilde Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin diyorum. Ben bu vesileyle Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Aşure Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediyesinin hizmet binasında gün boyu vatandaşlara aşure ikramı yapılacak.