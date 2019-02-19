Vali Gül ile Fadıloğlu Mahallelerde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep
Valisi Davut Gül ile birlikte Hacıbaba ve Çağlayan
mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Şehitkamil Belediyesi projelerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında Vali Gül'e bilgi verdikten sonra ikili Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerindeki sıkıntıları yerinde inceleyerek fikir alışverişinde bulundular. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:47 Kaynak: İHA
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