Son Dakika Haberleri: Vali Gül ile Fadıloğlu Mahallelerde İncelemelerde Bulundu

Vali Gül ile Fadıloğlu Mahallelerde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül ile Fadıloğlu Mahallelerde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Şehitkamil Belediyesi projelerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında Vali Gül'e bilgi verdikten sonra ikili Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerindeki sıkıntıları yerinde inceleyerek fikir alışverişinde bulundular. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:47 Kaynak: İHA

Gaziantep, Çağlayan, Şehitkamil, Güncel
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