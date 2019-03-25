Son Dakika Haberleri: Vali Gül ile Gazişehir Öğrenci Meclisi Buluşmaları

Vali Gül ile Gazişehir Öğrenci Meclisi Buluşmaları

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, "Vali Gül ile Gazişehir Öğrenci Meclisi Buluşmaları" kapsamında okulları ziyaret ederek meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Gül ile Gazişehir Öğrenci Meclisi Buluşmaları, System.String[]

Gaziantep Anadolu Lisesi, Ali Tutkun İlkokulu, Kılıçarslan Ortaokulu ve Solmaz Güzel İlkokulunu ziyaret eden Vali Gül, öğrenci meclisleri ile gerçekleştirdiği toplantıda okullarda yürütülen faaliyetler hakkında meclis başkanlarından bilgi alarak istişarelerde bulundu.

Gaziantep genelinde tüm okullarda kurulan öğrenci meclisleri ile kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle daha sosyal, daha katılımcı, paylaşımcı, kendilerini ifade edebilen bir geleceği hedeflediklerini aktaran Vali Gül, bu kapsamda yapılan çalışmaları önemsediklerini kaydetti.

Öğrencilere spor yapma, kitap okuma, hayvanları sevme, çevreye duyarlı olma, arkadaşları ve ailesi ile iyi iletişim kurma, derslerine çalışma gibi konularda önerilerde bulunan Vali Gül, bunların yerine getirilmesi dâhilinde öğrenci meclisleri ile istenilen amaca ulaşılacağını söyledi.

Gazişehir Öğrenci Meclisi faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" hakkında da bilgi veren Vali Gül, her cumartesi yapılacak etkinlikle sporu yaşam tarzı haline getirerek sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Gittiği okullarda incelemelerde bulunarak öğrencileri derslerinde de ziyaret eden Vali Gül, öğrencilerle bir süre sohbet etti, derslerinde başarılar diledi. Öğretmenleri dinleyerek talep ve önerileri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:39 Kaynak: Bültenler

Solmaz, Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel
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