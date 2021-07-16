GAZİANTEP - Vali Gül, İslahiye'de muhtarlar bir araya geldi - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin İslahiye ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlarla görüşerek onların talep ve isteklerini dinledi. Vali Gül, sorunların çözümlenmesi noktasında ilgili kurumlara talimat verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de yatırımlarda daima İslahiye'nin yanında olduklarını belirterek, Kovid-19 tedbirleri noktasında herkesin aşılanması gerekliliğinin vurgusunu yaptı.

Vali Gül, esnaf ziyareti gerçekleştirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Toplantıya, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile muhtarlar katıldı.