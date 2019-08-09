Son Dakika Haberleri: Vali Gül, kamu personelleriyle bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Vali Gül, kamu personelleriyle bayramlaştı

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ile bayramlaştı.

Vali Gül, kamu personelleriyle bayramlaştı, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ile bayramlaştı.

Valilik fuaye alanında 5.Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Milletvekillerinin katılımları ile gerçekleştirilen bayramlaşma programında yolculuğa çıkacak vatandaşları uyaran Gül, trafik kurallarına riayet etmeleri ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda ricada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önderliğinde başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" kampanyası hakkında da bilgi veren Gül, "Kurallara uyduğumuz sürece sevdiklerimize de ulaşmış oluruz. Sevdiklerimizle kavuşmamız yarım kalmasın. Sizlerin de emniyet kemeri ses getirsin" diyerek kampanyaya destek istedi.

Bayramların paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, dargınlıkların ortadan kalktığı günler olduğunu vurgulayan Gül, "Saflarımızı sıklaştıralım, birbirimizi daha çok sevelim, sayalım" dedi.

Konuşma sonrasında Gül, protokol üyeleri ile birlikte kurum müdürleri nezdinde tüm personelin bayramını kutlayarak sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - GAZİANTEP
Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum
İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gül, kamu personelleriyle bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]