Son Dakika Haberleri: Vali Gül, kapatılan sığınma merkezlerin incelemelerde bulundu
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Vali Gül, kapatılan sığınma merkezlerin incelemelerde bulundu

48 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte kapatılan Suriyeli sığınmacının yaşadığı Geçici 1 ve 2 Barınma Merkezlerinde incelemelerde bulundular.

Vali Gül, kapatılan sığınma merkezlerin incelemelerde bulundu, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte kapatılan Suriyeli sığınmacının yaşadığı Geçici 1 ve 2 Barınma Merkezlerinde incelemelerde bulundular.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen Gaziantep mitingindeki, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasının ardından ilk adım atıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından barınma merkezlerine gönderilen talimatla tesisler bir bir kapatıldı.Yaklaşık 13 bin Suriyeli mültecilerin yaşadığı 2 barınma merkezi geçtiğimiz günlerde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kapatılmıştı. Barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli sığınmacıların bir kısmı başka barınma merkezlerine alınırken kalan sığınmacılar ise Gaziantep ve çevre illere gönderildi. Gaziantep Valimiz Davut Gül, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından inceleme yapılan 2 barınma merkezi için 3 seçeneğin masada olduğu öğrenildi.


Bunlardan birinci Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından Gençlik kampı yapılması diğer seçenekler ise Afetlerde kullanılmak üzere çok donanımlı merkez veya piknik alanı yapılmasının planlandığı düşünülüyor. - GAZİANTEP

Kemal Şahin, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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