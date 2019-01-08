Son Dakika Haberleri: Vali Gül Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Vali Gül Muhtarlarla Bir Araya Geldi

40 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 9 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gül, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin devlet politikası olduğuna dikkati çekerek, yürütülen çalışmaları anlattı.

Uyuşturucunun tüm dünyada bir sorun olduğunu dile getiren Gül, Yeşilay tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Gaziantep'te kullanımın yüksek olmadığının görüldüğünü aktardı.

Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere uyuşturucu konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Gül, gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında riskli okullara güvenlik personeli ve kameralar yerleştirildiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Kamera sistemleri kent güvenlik sistemine entegre edildi. Kalanlar da entegre edilecek. Okulların önünde sıkıntılı bir durum olduğunda görülecek, suç işlendiğinde kontrol edilecek. Metruk binalar yıkılmaya başlandı. Bu sene Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleriyle birlikte okul spor kulüpleri kuruyoruz. Uyuşturucuya bulaşanlar için de tedavi imkanları mevcut. 350 bekçimiz mevcut. 200 kişi daha eklendi. Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu, yani UYUMA sistemi var. Bir tuşla ihbarda bulunabilirsiniz. Mahalle ölçeğinde eczacı, bakkallar, bağımlı kişileri yönlendirebilir. Asker, polis, hepimiz, Gaziantep'in daha huzurlu bir kent olması için el birliğiyle çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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