Vali Gül Nizip'te İncelemelerde Bulundu

Nizip ilçesine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Nizip ilçesine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.



Gül'ü ilçeye gelişinde, Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkan Vekili Salih Uyur, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş karşıladı.



Fırat Anaokulunu ziyaret eden Gül, burada öğrencilerle sohbet etti.



Daha Sonra Salih İlhan İmam Hatip Ortaokuluna geçen Davut Gül, okuldaki z kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.



Suriyelilerin kaldığı konteyner kente giden Gül, hizmetlerle ilgili bilgi aldı.



Zeugma Antik Kenti'ne geçen Vali Gül, kazı alanında incelemede bulunduktan sonra, Kumala İlk ve Ortaokulu, Alkan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İslim Sayın Ortaokulu ve Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Gül, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.



İlçeye 5 okul yaptıran hayırsever iş adamı Maruf Marufoğlunu ziyaret eden Gül, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan park ve kültür merkezi inşaatını inceledikten sonra ilçeden ayrıldı.

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