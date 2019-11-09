Son Dakika Haberleri: Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu

Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu

7 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, Kaymakam Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından karşılandı.

İlk olarak Rumkale'yi inceleyen Vali Gül ve beraberindekiler, daha sonra Erenköy, Gümüşgün ve Kamışlı Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye yatırım yapan firmaları da ziyaret eden Gül, işletmeler hakkında bilgi aldı.

Kemal Şahin, Davut Gül, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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