Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, Kaymakam Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından karşılandı.

İlk olarak Rumkale'yi inceleyen Vali Gül ve beraberindekiler, daha sonra Erenköy, Gümüşgün ve Kamışlı Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye yatırım yapan firmaları da ziyaret eden Gül, işletmeler hakkında bilgi aldı.