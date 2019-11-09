Vali Gül Nizip'te incelemelerde bulundu
7 saat önce
Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:46 Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde incelemelerde bulundu.
Vali Gül, Kaymakam Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından karşılandı.
İlk olarak Rumkale'yi inceleyen Vali Gül ve beraberindekiler, daha sonra Erenköy, Gümüşgün ve Kamışlı Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçeye yatırım yapan firmaları da ziyaret eden Gül, işletmeler hakkında bilgi aldı.
Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz