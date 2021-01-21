Vali Gül, Nizip'te OSB yapılacak alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Vali Gül, Nizip'te OSB yapılacak alanda incelemelerde bulundu

21.01.2021 12:41
Vali Gül, Nizip'te OSB yapılacak alanda incelemelerde bulundu, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te kurulması planlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip'te kurulması planlanan 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında incelemelerde bulundu.

İlçede temaslarda bulunmak üzere Nizip'e gelen Vali Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'i Kaymakam Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı karşıladı.

Organize Sanayi Bölgesi yapılacak alana geçen heyet, burada yapılacak olan çalışmayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkan vekili Latif Karadağ ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül, yapılacak olan çalışmanın hayırlı olmasını dileyerek, üreten şehir konumuna gelen Gaziantep'in ilçeleri ile birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Nizip'te kurulması planlanan OSB alanının istihdama katkı sağlayacağını belirtti.

Kaymakam Kemal Şahin de Nizip sanayisiyle büyümeye ve istihdam sağlamaya devam edeceğini aktararak, hayırlı olmasını temenni etti.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, Nizip, her alanda olduğu gibi her geçen gün sanayisiyle de büyüyen bir ilçe konumuna geliyor bu sebeple kuracağımız 3. Organize Sanayi Bölgesi gençlerimize iş, imkanı sağlayacaktır ilçemize hayırlı olsun.

Vali Gül'ün incelemelerine Nizip Belediye Başkan yardımcısı Yunus Emre Kılıç ve Nizip OSB yetkilileri eşlik etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Hisarcık, Nizip, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Gül, Nizip'te OSB yapılacak alanda incelemelerde bulundu - Son Dakika


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