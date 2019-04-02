Son Dakika Haberleri: Vali Gül, Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Vali Gül, Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

24 dakika önce

Sağlık temalı üniversite olan SANKO Üniversitesi'nin, bölgede aktif Tıp Fakültesi'ne sahip olan tek vakıf üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr.

Vali Gül, Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Sağlık temalı üniversite olan SANKO Üniversitesi'nin, bölgede aktif Tıp Fakültesi'ne sahip olan tek vakıf üniversitesi olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, "Öğrencilerimizi çağın gerekleri ışığında, bilim ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, en doğru şekilde yetiştirme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

VALİ GÜL LABORATUVARLARI GEZDİ

SANKO Üniversitesi laboratuvarlarını gezen Gül'e, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Anatomi Laboratuvarı ve uygulamalar konusunda bilgi sundu.

Vali Gül'e simülasyon laboratuvarı ile ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, "Öğrencilerimiz için simülasyon laboratuvarımız büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler hastayla karşılaşmadan önce simülatörler üzerinde pek çok klinik uygulamayı öğrenme imkanı buluyor" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, SANKO Üniversitesi'nin, Türkiye'de simülasyon laboratuvarı bulunan sayılı üniversitelerden birisi olduğuna işaret ederek, bunun akademik kadro ve öğrenciler için büyük bir şans olduğuna vurgu yaptı.

Digilab ve Multidisiplin Laboratuvarı'nda uygulamalarda bulunan öğrencileri ziyaret eden Gül, öğrencilerin sahip olduğu imkanları iyi değerlendirmeleri konusunda önerilerde bulunarak, başarılar diledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise bölümler hakkında bilgilendirme yaparak, "Fakültemiz Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Bölümlerinde eğitim vermektedir. Genç bir üniversite olarak, ilk mezunlarımızı geçtiğimiz yıl vermiş olmanın gurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı'nı gezen Gül'e, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun uygulanan testler ve tedavi yöntemleri konusunda örneklerle bilgi aktardı.

Mesleksel Beceriler Laboratuvarı'nda Hemşirelik Bölümü'nün dersine katılan Gül'e, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç bölüm hakkında bilgiler verdi. Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Tuna uygulama maketi üzerinde, temel yaşam desteği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Saadet Özen, Andropometri Laboratuvarı'nda, Beslenme Andropometrisi Dersi'nde yapılan uygulamalar hakkında bilgiler verdi. Metabolik holter, sekmentel vücut analiz cihazı, boy - kilo ölçümleri, uzunluk - genişlik - çevre ölçümleri yapılmasının değerlendirilmesini ve yorumlanmasını anlatan Özen, bir diyetisyenin yapabileceği bütün ölçümleri, beslenme ve diyetetik öğrencilerine bu laboratuvarda kazandırdıklarının altını çizdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Budak, Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları Laboratuvarını Gül'e tanıttı.

Üniversite kütüphanesini gezen Gül, sınava hazırlanan öğrencilerle sohbet ederek, başarı dileklerini iletti.

Türk Kızılayı ve SANKO Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu işbirliği ile düzenlenen kan bağışı etkinliğini de ziyaret eden Gül, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ve kan bağışının önemini ifade etti.

Öğle yemeğinde akademisyenler ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Gül'e, daha sonra ziyaretin anısına armağan takdim edildi.

Ziyarette SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Özlem Soran ve Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Ayşen Bayram da hazır bulundu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:00 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:24:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Gül, Sanko Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]