Vali Gül, Şehitkamil'deki Hizmetleri İnceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Vali Gül'e gezilen yerlerle ilgili teknik bilgi verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun ilk ziyaret yerleri toplam 5 bin 550 metrekare büyüklüğünde inşa edilen Şehitkamil Sanat Merkezi oldu. İçerisinde; 400 kişilik çok amaçlı salon, sergi salonu, açık amfi alanı, VİP salonu, prova salonları, telli çalgılar, vurmalı çalgılar, ses ve piyano atölyeleri, fotoğraf, ebru, resim, hat atölyeleri, kütüphane, yönetim ofisleri ile kafeterya bulunan merkezden sonra ikinci adres toplam 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İbrahimli Spor Merkezi oldu. İçerisinde; basketbol sahası, 2 adet badminton kortu, 200 seyirci kapasiteli türbin, fitness, pilates, step aerobik, cimnastik salonları, bay-bayan soyunma odaları ve duş yerleri bulunan merkezin gezilmesinin arsından son durak ise yapımı 2012 yılında tamamlanan ve 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip Alleben Yüzme Havuzu oldu. İçerisinde; 8 kısa kulvarlı yüzme havuzu, 1 öğrenme havuzu, bin 240 kişilik türbin, engelli tedavi merkezi, fitness salonları, jimnastik salonları, çocuk ve yetişkin soyunma odaları bulunan merkezin gezilmesiyle program tamamlandı.

İNSAN ODAKLI BİR YAPI YAPILMIŞ

İncelemeleri sonrası hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibini tebrik etti. Şehitkamil Sanat Merkezi için 'olağanüstü bir yer' nitelendirmesini yapan Vali Gül, açıklamasında şunları söyledi:

"İlk olarak Şehitkamil Belediyemizin merkeze yaptığı Şehitkamil Sanat Merkezi'ni gezdik. Olağanüstü bir yer. Hem ulaşımı çok kolay hem de çok ince detaylarla insan odaklı bir yapı yapılmış. İnanıyorum ki tam anlamıyla hizmete girdiğinde Türkiye'de, Gaziantep'te parmakla gösterilecek işlerden birisi olacak. Daha sonra İbrahimli Spor Merkezi'ni gezdik. Bu merkezin özelliği, o bölgede özellikle amatör anlamda spor yapılabilecek birçok branşa aynı anda hizmet veriyor olması. Şu anda da Alleben Yüzme Havuzundayız. Bu havuz da çocukların, hanımların, erkeklerin, herkesin spor yapabileceği, yüzebileceği bir yer. Şunu anladık ki Şehitkamil'de, Gaziantep'te spor yapmak isteyenlerin önünde hiçbir engel yok. Çok uygun şartlarda, bazıları ücretsiz olmak üzere sembolik fiyatlarla spor yapma imkanı var. Ben, Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ediyorum. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Vakit buldukça ilçedeki diğer hizmetleri de gezeceğiz."